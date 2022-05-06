Росгвардейцы из Екатеринбурга отказались возвращаться на войну в Украину 9 6.05.2022, 8:55

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Командование «кинуло» своих подчиненных.

Возвращающимся из Украины российским военным отказывают в статусе ветерана. Руководство бросило их на произвол судьбы.

Такой отказ получили росгвардейцы в Екатеринбурге, сообщает «24 канал» со ссылкой на источники в спецслужбах.

В выплате денежной надбавки россиянам тоже отказали. Это двойной оклад и 53 доллара в сутки. После этого они все вместе написали рапорт на увольнение. Отмечают, что службу продолжает только руководство.

Стоит отметить, что подобные случаи в российской армии не редкость.

Ранее служба безопасности Украины обнародовала аудиозапись разговора российских военных, в котором один из оккупантов рассказывает, что все больше военных РФ начинают бунтовать и отказываются идти на войну в Украину.

Также перечень отказников пополнили еще около 600 бойцов из более 20 воинских частей. Они не собираются участвовать в боевых действиях даже в условиях угрозы уголовной ответственности. Таких военных уже больше 2200 человек.

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