Приложения «Альфа-Банка» пропали из Google Play 1 6.05.2022, 10:41

1,774

У клиентов также начались перебои в работе Visa и Mastercard.

Приложения «Альфа-Банка» пропали из Google Play. Но сами приложения пока продолжают работать. Об этом сообщила пресс-служба банка.

— Если на вашем Android уже установлены наши приложения, они продолжат работать без каких-либо нюансов. Только не удаляйте их со своего смартфона, — предупредили в «Альфа-Банке». — Сейчас наша команда пытается разобраться в причинах, почему это произошло.

В банке также уточнили, что приложения доступны для пользователей системы iOS и владельцев смартфонов Huawei с AppGallery.

Напомним, после того как в начале апреля США ввели санкции против российских банков, в белорусской дочке одного из них — «Альфа-Банке» — заявили, что ограничения не затрагивают ее деятельность. Однако после этого клиенты банка стали сталкиваться с различными проблемами и ограничениями. Например, временно не работало iOS-приложение банка и были приостановлены международные платежи и переводы в долларах. С 5 мая начались перебои в работе Visa и Mastercard.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».