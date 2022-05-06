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Украинские ПВО разнесли «в прах» российскую ракету над Белгород-Днестровском

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  • 6.05.2022, 11:20
  • 3,618
Украинские ПВО разнесли «в прах» российскую ракету над Белгород-Днестровском

Оккупанты пытались ударить по инфраструктуре Одесской области.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области силы ПВО сбили вражескую ракету, которой российские оккупанты пытались нанести очередное поражение инфраструктуре региона.

Как сообщает «Думская» со ссылкой на Оперативное командовании «Юг», обломки ракеты упали на подсобное здание одного из объектов инфраструктуры. Их изъяла следственно-оперативная группа Нацполиции в качестве доказательств преступления РФ против Украины.

Пострадавших нет.

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