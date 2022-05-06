Софью Сапегу приговорили к шести годам колонии 5 6.05.2022, 11:31

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Софья Сапега

Приговор гражданке РФ вынесли в Гродненском областном суде.

В Гродненском областном суде 6 мая огласили приговор подруге Романа Протасевича — россиянке Софье Сапеге. Она получила шесть лет лишения свободы, сообщает правозащитный центр «Весна».

Суд приговорил Софью Сапегу к шести годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии в условиях общего режима. В зале суда ее взяли под стражу.

Суд начался 28 марта и проходил в закрытом режиме.

Учитывая закрытый характер процесса, его участники — стороны обвинения и защиты — не комментировали происходящее в зале суда. Родные и близкие также не имели никакой информации во время процесса.

Софье Сапеге было предъявлено обвинение по семи статьям Уголовного кодекса Беларуси.

По самой жесткой из вменяемых Сапеге статей ей грозило до 12 лет лишения свободы. Но как отмечали в Генпрокуратуре Беларуси, в ходе предварительного расследования «обвиняемая выполнила обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве». В связи с этим предусмотренное уголовным законодательством наказание может быть сокращено наполовину.

Напомним, Софью Сапегу задержали 23 мая прошлого года вместе с бывшим главным редактором телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем в минском аэропорту после того, как власти Беларуси посадили самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Пара возвращалась с отдыха.

Ее обвинили в администрировании телеграм-канала «Черная книга Беларуси», в котором публикуются личные данные силовиков. 25 мая прошлого года государственные каналы показали видео, на котором Сапега призналась, что она была редактором «Черной книги Беларуси».

После задержания девушка согласилась на сотрудничество со следствием и выступала на государственном телеканале, а также написала прошение о помиловании на имя Лукашенко.

Какое-то время она провела в следственном изоляторе, но с октября прошлого года находилась под домашним арестом в Лиде, в квартире родителей, где она прописана.

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