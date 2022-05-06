Представитель Госдепа: США будут и дальше придерживаться жесткой позиции по отношению к режиму Лукашенко 2 6.05.2022, 11:35

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Выскопоставленные представители США встретились в Вильнюсе с белорусскими демократическими активистами.

4 мая в Вильнюсе прошла встреча белорусских активистов, празвозащитников и журналистов с представителями США. Во время встречи заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Робин Даниган и специальный представитель США по вопросам Беларуси Джули Фишер обсудили с белорусами важность вопроса политических узников.

Представитель от гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо, муж политзаключенной Полины Шарендо-Панасюк, рассказал историю своей жены и других активистов кампании, которые находятся в заложниках режима Лукашенко. Он сообщил, что даже в заключении Полина и другие политзаключенные продолжают свою борьбу и просят передать, что единственным способом их освобождения является полная политическая и экономическая блокада режима Лукашенко.

Робин Даниган сообщила что правительство США будет и дальше придерживаться жесткой позиции по отношению к режиму Лукашенко и делать все возможное для его свержения и освобождения политзаключенных.

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