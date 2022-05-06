ВВП Беларуси снова ушел в минус 4 6.05.2022, 11:46

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В экономике страны большие проблемы.

Последние данные по ВВП показывают, что в экономике страны большие проблемы.

Аналитики проекта «Кошт урада» проанализировали отдельные составляющие ВВП.

Судя по показателям горнодобывающей промышленности, видно, что «плюс» с начала года сократился практически вдвое, с +8,8% в январе до +4,8% по итогу трех месяцев. Что же касается обрабатывающей промышленности, видно стремительное сокращение с +7,8% в январе до минимальных +0,5% в марте.

Постоянно дотируемое сельское хозяйство уже давно находится на убыточной грани и скатилось с -0,2% в январе до -0,5% в 1 квартале. Видно, что эта отрасль не была и не является сейчас драйвером роста, а наоборот, стабильно тянет экономику вниз.

Следующий пункт — строительная отрасль. В последние годы она находится в очень плохом состоянии. Если в традиционно провальном для строительства январе (все-таки не сезон) падение составляло -10,1%, то по итогу марта отрицательный показатель составил -6,4% (для сравнения, в январе-марте 2020-го стройка давала ВВП 0,3% прироста). Важно понимать, что строительная отрасль требует много инвестиций, как раз этого нашей экономике сегодня критически не хватает.

Перейдем к информационной сфере, или «айти». По большому счету — это один из последних оплотов, позволяющих хоть где-то в экономике демонстрировать «устойчивый рост». При этом и здесь далеко не все так гладко, как могло бы быть. Рост по итогу трех месяцев на +7,2% во многом обусловлен ослаблением белорусского рубля. Вероятно, уже в апреле станет видно, что и здесь рост стремительно сокращается.

Сфера торговли все еще остается в плюсе (в марте +2,1%), но это явление временное. Очень часто экономический кризис провоцирует рост покупательского спроса, когда люди или скупают то, что еще не подорожало, или стремятся конвертировать обесценивающиеся деньги во что-то осязаемое. Такая «горячка» заканчивается очень быстро, уже ближе концу весны могут проявиться отрицательные результаты.

Транспорт – это та сфера, в которой сразу выявились отрицательное влияние шоков от санкций. Закрытие границ, запреты на белорусские фуры в Европе, ответные санкци... Все это привело к катастрофическому падению прибыльности отрасли, долгое время занимавшей почетное место драйвера ВВП. Если в доконфликтные времена транспорт давал +5,1% роста, то уже в конце марта это было -4,6%. И, судя по всему, падение на этом не остановится.

Подводя итог, можно сказать: статистика за апрель покажет результаты печальнее, чем в марте, а за май они будут еще хуже. Осознание истинного положения нашей экономики станет очень болезненным и неприятным откровением для тех, кто испытывал хоть какие-то иллюзии.

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