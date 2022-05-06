Полевой госпиталь «второй армии мира»: в каких условиях умирают русские оккупанты 9 6.05.2022, 11:42

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Жуткое видео.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал видео о том, как выглядит полевой госпиталь российской армии.

«Все мы знаем как на полях боя умирали российские оккупанты от ударов нашей артиллерии, Javelin, «Стугн».

Но мало кто видел в каких условиях умирали те русские кто остался жив, но был ранен и направлен в полевой, с позволения сказать, госпиталь.

Сегодня мне прислали ранее не опубликованное видео из поселка Новая Басань, Черниговской области, где орки развернули военно-полевой госпиталь.

Очень хочу чтоб это видео увидели матери русских солдат и потенциальные наемники - смертники, которых сейчас вербуют для войны против нас.

Вот так вот вы будете сдыхать в грязном подвале полном антисанитарии без минимальных человеческих условий и шансов на выздоровление!», — пишет Антон Геращенко.

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