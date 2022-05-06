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Оккупанты засыпают песок в баки своих танков, чтобы не идти в бой

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  • 6.05.2022, 12:54
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Оккупанты засыпают песок в баки своих танков, чтобы не идти в бой

СБУ перехватила очередной разговор захватчиков.

Российские солдаты придумали собственные лайфхаки, чтобы не умереть на войне в Украине.

Об этом они рассказывают в перехваченном СБУ разговоре, сообщает УНИАН.

Так, оккупанты стали засыпать песок в топливную систему танков, чтобы не идти в бой.

«Бойцы песок сыплют в топливную систему, в танки, чтобы не идти в атаку! Я тупые приказы не выполняю, я отказываюсь просто! Он же отправлял меня на танки, дебила кусок. Я на … послал просто и все…» – говорит российский захватчик своему товарищу.

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