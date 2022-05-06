Батальон Калиновского: «Азовсталь» защищают как минимум пять белорусов 6.05.2022, 13:14

Настроение у защитников бодрое, они постоянно совершают вылазки навстречу врагу.

Представители батальона Кастуся Калиновского назвали число белорусов, находящихся на территории Мариупольского завода «Азовсталь». Вероятно, на данный момент не менее 5 наших соотечественников защищают окруженный российскими военными завод. Об этом сообщили в прямом эфире «Белсата» представители белорусского военного формирования.

Представители белорусского батальона сообщили, что последний раз связь с бойцами была 4 дня назад. По словам солдат, настроение у защитников бодрое и они много шутят: «говорят, что они в осаде и можно вести огонь в любом направлении»».

«Они удачно воюют и не только держат оборону, но еще и делают вылазки навстречу врагу. Это не просто позиционная война, но происходит тактическая война, чтобы на улицах города даже уничтожать врагов», – сообщил представитель батальона Ян Мельников.

Военные отмечают, что ситуация в Мариуполе остается тяжелой. У защитников «Азовстали» заканчиваются боеприпасы, еда и питьевая вода. Но боевой дух у них на уровне. Военные сообщают, что почти 80% защитников ранены, мало спят и при том удачно ведут оборону и даже совершают контратаки.

«То, что официально рассказывают – сейчас на заводе более 500 раненых и среди них большинство с ранениями ведут оборону «Азовстали». Даже когда заканчивались медикаменты для гражданских, военные отдавали им свои. То же самое можно сказать и о сложном положении с водой и едой. Проблема большая и ресурс почти исчерпан. Считанные дни остались», – добавил Ян Мельников.

Белорусские военные отмечают, что ситуация в Мариуполе патовая. Ребята говорят, что говорить о деблокаде сейчас невозможно, так как пока в Украине не хватает необходимой артиллерии и ПВО. Сложность заключается и в том, что город находится недалеко от границы с Россией, вдобавок море остается заблокированным для поддержки.

«Вероятно многие видели видео о положении вещей. Благодаря СМИ эта история стала известной на весь мир. Медиа делают 50 процентов для победы Украины, ведь не каждый верит и знает правду. Спасибо всем, кто выражает поддержку, освещает ситуацию, пишет материалы и делает репосты», – говорят бойцы белорусского батальона.

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