Мощный пожар бушует на одном из рынков Владикавказа 3 6.05.2022, 13:36

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Площадь возгорания составляет 4500 квадратных метров.

В пятницу в российском Владикавказе на рынке «Викалина» загорелись три вещевых ангара.

Пожар на рынке локализован на площади 4500 квадратных метров. Всего с рынка эвакуированы 520 человек. Сообщается о трех пострадавших. Их доставили в больницу, характер травм уточняется. Пожарные дали локализацию пожара в 10:35 по московскому времени. Сейчас борются с открытым горением, - рассказали в МЧС Северной Осетии.

- Во время пожара на Викалине пострадали два человека. Медики оказывают помощь на месте, - уточнили информацию в Минздраве республики.

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