закрыть
6 мая 2022, пятница, 16:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Мощный пожар бушует на одном из рынков Владикавказа

3
  • 6.05.2022, 13:36
  • 5,518
Мощный пожар бушует на одном из рынков Владикавказа

Площадь возгорания составляет 4500 квадратных метров.

В пятницу в российском Владикавказе на рынке «Викалина» загорелись три вещевых ангара.

Пожар на рынке локализован на площади 4500 квадратных метров. Всего с рынка эвакуированы 520 человек. Сообщается о трех пострадавших. Их доставили в больницу, характер травм уточняется. Пожарные дали локализацию пожара в 10:35 по московскому времени. Сейчас борются с открытым горением, - рассказали в МЧС Северной Осетии.

- Во время пожара на Викалине пострадали два человека. Медики оказывают помощь на месте, - уточнили информацию в Минздраве республики.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Жадины-говядины
Жадины-говядины Ирина Халип
Вон из Совбеза ООН
Вон из Совбеза ООН Леонид Невзлин
Здравствуй, «Абрамс»!
Здравствуй, «Абрамс»! Аркадий Бабченко
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами Максим Миронов