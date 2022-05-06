Пиневич назвал условия возобновления работы «Лодэ» и «Клиники А1» 9 6.05.2022, 13:40

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Минздрав приостановил действие лицензий двух клиник.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич отметил, что приостановление действия лицензии на медицинскую деятельность двух клиник не является экстраординарным фактом. С похожими трудностями с начала года столкнулись 20 белорусских компаний. И многие из них уже восстановили работу. На исправление недочетов им дали до полугода. Такой же срок на устранение дадут «Лодэ» и «Клинике А1», сообщает пресс-служба Минздрава Беларуси.

«Наш основной посыл заключается в следующем: оказание медицинской помощи пациентам должно проводиться, прежде всего, в безопасных условиях. Если эти условия не соблюдаются, у нас есть право приостанавливать лицензию или лишать аккредитации государственные учреждения здравоохранения», — сказал Дмитрий Пиневич.

Он отметил, что если медицинская компания желает продолжить работу, то она должна устранить все недочеты и предоставить информацию об устранении нарушений.

Напомним, накануне Минздрав приостановил действие лицензий на оказание медицинских услуг ООО «Клиника А1» и ООО «Лодэ».

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