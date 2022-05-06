закрыть
6 мая 2022, пятница, 16:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Политзаключенного Николая Дедка наказали ШИЗО

  • 6.05.2022, 13:49
  • 1,450
Политзаключенного Николая Дедка наказали ШИЗО
Николай Дедок

Активист провел там десять суток.

Политзаключенный Николай Дедок провел девять суток в штрафном изоляторе. Об этом стало известно из письма активиста, передает euroradio.fm.

"Позавчера вышел из ШИЗО. В прогулочном дворике спросил у соседней камеры, когда у нас библиотека, – 6 суток, потом добавили еще 3 за аналогичное нарушение", — пишет Николай.

Напомним, в конце марта Дедка перевели из колонии в тюрьму. В ПКТ он должен провести 4 месяца. Тюрьмой его наказали за отказ ходить на работу — Дедок таким образом протестовал против лишения его переписки и преследования других осужденных, которые пытались с ним общаются. По словам правозащитников, администрация колонии продолжает уничтожить письма, которые приходят на имя Николая.

Николай Дедок — блогер и активист анархического движения. Его задержали в ноябре 2020 года, при задержании сильно избили. Спустя год — в ноябре 2021 — его приговорили к пяти годам колонии общего режима, обвиняли по трем статьям: в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо участие в них (ст. 342); в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны (ст. 361); а также в незаконных действиях в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ (ст. 295-3).

Дедок не признал вину ни по одному из предъявленных ему обвинений. Правозащитники признали его политзаключенным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Жадины-говядины
Жадины-говядины Ирина Халип
Вон из Совбеза ООН
Вон из Совбеза ООН Леонид Невзлин
Здравствуй, «Абрамс»!
Здравствуй, «Абрамс»! Аркадий Бабченко
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами Максим Миронов