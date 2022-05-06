Атаки украинских хакеров привели к приостановке работы пивзаводов в России 6 6.05.2022, 15:33

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Дистрибуторы алкоголя не могли отгрузить свою продукцию.

Крупные пивоваренные заводы в России начали приостанавливать производство из-за сбоя в работе Единой государственной автоматизированной информсистемы учета алкоголя (ЕГАИС), сообщает российское издание «Коммерсант». Сбой в работе системе связан с масштабной DDoS-атакой, ответственность за которую взяли украинские хакеры.

Так, 5 мая остановила выпуск продукции Московская пивоваренная компания, которая управляет заводом в Мытищах мощностью 80 миллионов дал в год. Она выпускает пиво «Жигули Барное», «Хамовники», «Трехгорное», Bavaria, Faxe и другое. Источники издания утверждают, что приостановить деятельность могли и другие крупные пивоваренные предприятия.

Сбой в работе ЕГАИС участники алкогольного рынка заметили 3 мая. Вместе с тем, 4 мая оператор системы заявил о прекращении атак.

Из-за этой атаки жители страны-агрессора оказались без алкоголя на майские праздники. Это произошло из-за того, что производители и дистрибуторы алкоголя не смогли отгрузить свою продукцию.

ЕГАИС – это основа учета производства и оборота алкогольной продукции в России. Ее используют все участники рынка, которые осуществляют свою деятельность легально.

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