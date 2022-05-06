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Генштаб ВСУ: В Беларуси остаются российские «Искандеры-М» и самолеты различных модификаций

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  • 6.05.2022, 19:14
Генштаб ВСУ: В Беларуси остаются российские «Искандеры-М» и самолеты различных модификаций

Они могут привлекаться к нанесению авиационных и ракетных ударов по Украине.

Идут 72-е сутки противостояния украинского народа российскому вторжению. Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях вооруженные силы Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

В Беларуси остаются подразделения ВС РФ в составе восьми пусковых установок оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и шести самолетов различных модификаций, которые могут привлекаться к нанесению авиационных и ракетных ударов по территории Украины.

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