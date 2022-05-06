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Украинские воины освободили пять населенных пунктов в Харьковской области

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  • 6.05.2022, 19:19
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Украинские воины освободили пять населенных пунктов в Харьковской области

Контроль над пунктами полностью восстановлен.

Защитники Украины в результате наступления восстановили контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Перемога и частью села Черкасские Тишки в Харьковской области, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Также противник блокирует некоторые отдаленные населенные пункты Харьковской области, продолжает систематические обстрелы украинских войск. Оккупанты безуспешно пытались наступать в направлении Новой Дмитровки.

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