На юге ВСУ уничтожили 21 оккупанта и ЗРК «ТОР», который враг хотел применить на Змеином 7.05.2022, 8:30

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Ликвидирована и другая техника армии РФ.

На юге Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили 21 российского захватчика и 7 единиц техники.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в социальной сети Facebook.

В частности, в течение суток на Херсонщине и Николаевщине враг продолжал ведение боевых действий на занятых позициях, особой активности не проявлял. В то же время, осуществлено 5 ракетных ударов и обстрел системами залпового огня "Смерч".

"На Николаевщине - одна ракета уничтожена заградительным зенитным огнем, а остальные ударили по ранее разрушенному железнодорожному мосту. В Одесской области, утром, в Белгород-Днестровском районе силами ПВО обезвредили вражескую ракету. Вечером, по Одесскому району ударило 2 ракеты. Пострадавших нет", - отмечается в сообщении.

Также враждебные попытки осуществлять воздушную разведку с помощью БПЛА на Николаевщине традиционно завершились уничтожением "Орлана-10".

"Общие потери противника за сутки составили 21 рашист и 7 единиц техники, среди которых, в дополнение к "Орлану", 4 самоходных гаубицы, реактивная система залпового огня "Град" и зенитно-ракетный комплекс "ТОР", который был подготовлен к применению на Змеином", - отмечается в сообщении.

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