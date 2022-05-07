Самое опасное направление: эксперт рассказал, куда Кремль перекидывает больше всего войск 1 7.05.2022, 11:00

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Оккупанты сосредоточили там около 20-25 батальонно-тактических групп.

По состоянию начало мая 2022 года самым опасным направлением российской агрессии в Украине является Изюмское. Об этом заявил известный военный эксперт Олег Жданов в комментарии порталу "Сегодня".

Как говорит специалист, российские агрессоры регулярно атакуют позиции украинских бойцов на Изюмском направлении и стягивают туда множество живой силы и техники (сейчас там около 20-25 батальонно-тактических групп оккупантов).

И именно поэтому, говорит Жданов, украинский Генштаб решил нанести контрудар ‒ для того, чтобы сбить наступательный темп, а не ждать, пока наши войска будут выматываться постоянными атаками оккупантов.

"В этом назрела потребность, потому что данное направление самое угрожающее из всех. Это направление наиболее многочисленное, на нем сконцентрировано наибольшее количество российских войск", – подытожил эксперт.

Эксперт объяснил, почему колоссальные потери в войне в Украине не останавливают оккупантов.

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