В Беларуси у должников будут требовать информацию о криптоактивах 6 7.05.2022, 11:38

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Сведения об имеющихся криптоактивах будут подробно указываться наравне с деньгами, недвижимостью в особом разделе.

Криптовалюта в Беларуси получила признание еще в одной особой сфере — в исполнительном производстве. Отныне судебные исполнители вправе требовать у должника информацию об имуществе и источниках доходов? сообщает OL. Форма этих сведений утверждена постановлением № 284.

Сведения об имеющихся у должника криптоактивах будут подробно указываться наравне с деньгами, недвижимостью в особом разделе. В нем должна раскрываться информация о наименовании криптовалюты, операторе криптоплатформы (зарубежной торговой площадки), виртуальном кошельке и способе хранения ключа доступа к нему.

Эти требования установлены в соответствии с указом от 14.02.2022 № 48, который предписывает создать реестр адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков, используемых для осуществления противоправной деятельности. Этот реестр призван не допустить использования таких инструментов в криминальных целях.

Непредставление должником информации об имеющемся имуществе судебному исполнителю карается штрафом до 30 базовых величин, а для юрлиц — до 1000 (ст. 25.9 КоАП).

В Беларуси физические лица вправе заниматься майнингом, владеть цифровыми знаками (токенами), хранить их в виртуальных кошельках, обменивать на другие токены, приобретать и отчуждать их за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги, дарить и завещать. Однако законодательство не предусматривает использование криптовалют в качестве платежного средства в Беларуси.

Следует отметить, что FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) приравнивает криптовалюты к средствам сбережения и основным фондам. При этом за рубежом регулируемые криптобиржи стремятся соответствовать требованиям антиотмывочного законодательства. Системы контроля позволяют отслеживать незаконные транзакции и отключать учетные записи из черного списка. Как только транзакция помечена, правоохранительные органы могут отслеживать ее историю и контролировать ее движение. Кстати, в пятом пакете санкций Евросоюз запретил криптобиржам открывать и поддерживать кошельки для российских физических и юридических лиц на сумму более €10 тыс.

Ранее сообщалось, что в декабре 2021 года в Беларуси принят указ, который вводит правила безналичных расчетов, в том числе с электронных кошельков.

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