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Оккупант похвастался жестоким убийством украинки на глазах у детей, а жена его поддержала

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  • 7.05.2022, 12:38
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Оккупант похвастался жестоким убийством украинки на глазах у детей, а жена его поддержала

Шокирующий разговор перехватила СБУ.

Российские захватчики жестоко убивают мирных украинцев и кичатся этим. В то же время российская пропаганда продолжает отрицать зверства.

В новом перехвате СБУ оккупант признался в зверствах жене, а та его похвалила, сообщает

Оккупант рассказал, что россияне убивают украинских матерей на глазах у детей.

"Шла мать с двумя детьми... Ну и что, наши вальнули ее при детях. Завалили..." – рассказывает российский командир гаубичной батареи.

В ответ его жена не нашла ничего лучше, чем оправдать это преступление: "Конечно, она считается ...тоже враг".

При этом оба удивляются, что "местное население озлоблено".

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