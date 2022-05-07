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Новая «Чернобаевка» для армии РФ на Змеином

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  • 7.05.2022, 15:09
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Новая «Чернобаевка» для армии РФ на Змеином

В ВСУ рассказали подробности уничтожения российского катера «Серна» ударом с «Байрактара».

Вооруженные силы Украины продолжают сокрушать российские оккупационные войска, которые пытаются укрепить свои позиции на острове Змеиный. Украинские защитники уже шутят, что остров превращается в новую Чернобаевку. Обнародовано видео уничтожения вражеского катера захватчиков типа «Серна».

В Оперативном командовании Юг в субботу, 7 мая, сообщили о том, что украинские войска продолжают сражаться с российскими оккупантами и опубликовали видео ликвидации судна с личным составом врага. Меткий удар был нанесен с помощью беспилотника Bayraktar.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук уточнил, что ВСУ уничтожили катер оккупантов типа «Серна».

«Настойчивость рашистов, с которой они реализуют приглашение «Добро пожаловать в ад!», впечатляет. Чернобаевка уже стала легендарной жаровней для орков», - отметили военные.

Также они указали, что остров Змеиный стал одним из символов сопротивления оккупации России и силы украинского духа.

«Змеиный – не просто новый увлекательный сериал, идущий на рекорд по количеству и масштабам! Он был одним из знаковых объектов в начале этого вторжения, он стал символом крепкой скалы нашей непреклонности и сокрушения самых упорных усилий врага!» – подчеркнули в ОПК Юг.

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