Самолеты РФ, которые обстреляли сегодня Сумщину, открыли огонь и по своей территории 3 7.05.2022, 17:26

3,076

Украинские пограничники успели укрыться.

Вражеские самолеты, которые обстреляли сегодня Сумщину, открыли огонь и по российской территории, сообщают в Госпогранслужбе Украины

Самолеты, которые заходили со стороны России, дважды нанесли ракетно-бомбовые удары по украинской территории. Удары были нанесены на расстоянии около 20 км друг от друга парами самолетов, вероятнее всего Су-35.

"Оба обстрела произошли на участке отдела пограничной службы "Юнаковка" Сумского отряда. Украинские пограничники, которые несли службу на этом направлении, успели укрыться", - говорится в сообщении.

В ГПСУ добавили, что во время одного из мероприятий вражеские самолеты обстреливали не только украинскую, но и открывали огонь по российской территории.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».