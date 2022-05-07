ВСУ ударили по железнодорожной развязке в оккупированной Ясиноватой

ВСУ ударили по железнодорожной развязке в оккупированной Ясиноватой1
- 7.05.2022, 20:49
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У рашистов стало больше логистических проблем.
Украинские военные ударили по Ясиноватскому транспортному железнодорожному узлу в оккупированной части Донецкой области и добавили проблем оккупантам. Об этом в субботу, 7 мая, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Битва за Донбасс. О хорошем. Сегодня у оккупантов стало проблемой больше. Метко по Ясиноватскому транспортному железнодорожному узлу. Наши. Проблем с логистикой у оккупантов станет больше. Слава Украине", - написал он.
Андрющенко также опубликовал видео с места происшествия. На нем виден дым от удара.