Россия перебросила к границе Беларуси с Украиной «Точки-У» 8 8.05.2022, 8:13

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Кремль готовит удары по Волыни и Львовщине?

Российское Минобороны заявило, что «Киев планирует нанести удары «Точкой-У» 8 мая в местах скопления людей в Волынской и Львовской областях». Накануне в Беларуси к границе с Украиной была замечена переброска вышеуказанных ракетных комплексов, сообщает inforesist.org.

«8 мая в ходе отмечаемого в Украине Дня памяти и примирения в западных районах страны киевский режим планирует осуществить очередные изощренные провокации с гибелью мирных граждан для последующего обвинения Вооруженных сил России в неизбирательных ракетных ударах», — сказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«С этой целью подразделения ВСУ нанесут удары ОТР «Точка-У» по местам скопления людей в населенных пунктах Львовской и Волынской областей, как это уже было на железнодорожном вокзале в Краматорске», — добавил генерал.

Важно отметить, что телеграм-каналы, которые отслеживают перемещение военной техники в Беларуси, сообщили, что 6 мая в 3 часа ночи по направлению Бреста была замечена колонна техники с ракетными комплексами «Точка-У».

«По трассе М-1 недалеко от Баранович в сторону Бреста стояла колонна техники. Среди техники были возможно 2 Точки У, также несколько грузовых автомобилей. Также ЗИЛ и легковой автомобиль двигались со стороны Бреста в сторону этой колонны», — пишут наблюдатели.

8 апреля россияне ударили по ж/д вокзалу Краматорска из «Точки-У». После того как стало известно о гибели десятков мирных жителей российское Минобороны заявило, что данные ракетные комплексы уже не стоят на вооружении страны-агрессора. Это оказалось ложью. Наблюдатели многократно фиксировали переброску данных комплексов в Украину. Более того, само Минобороны в феврале 2022 года рапортовало об успешных учениях с применением «Точек-У» в Беларуси.

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