Режут «балкон»: ВСУ могут окружить оккупантов в Изюме 9 8.05.2022, 8:28

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Опубликована карта украинского контрнаступления на этом участке.

Подразделения Вооруженных сил Украины успешно проводят контрнаступление на Изюмском направлении.

Об этом информирует Telegram-канал «Новости ВСУ».

В частности, в социальных сетях опубликовали карту боевых действий на Изюмском направлении с 3 по 6 мая, на которой отчетливо видно, как подразделения украинской армии успешно проводят контраступление, освобождая все больше территорий Харьковской области.

ВСУ активно продвигаются на восток от Харькова, приближаясь вплотную к оккупированному Изюму. Оккупационные войска, в свою очередь, устанавливают контроль над некоторыми территориями в направлении Заречного-Ямполя.

Судя по карте боевых действий, у подразделений ВСУ есть все шансы взять в окружение российскую военную группировку в Изюме, отрезав ее от снабжения с севера. Для этой успешной спецоперации украинской армии необходимо продвигаться на восток от населенного пункта Петровское, и на северо-запад - от Святогорска.

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