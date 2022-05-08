Появилось новое видео эффектного удара ВСУ по катеру оккупантов возле острова Змеиный

Появилось новое видео эффектного удара ВСУ по катеру оккупантов возле острова Змеиный2
- 8.05.2022, 8:51
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После двух взрывов начался пожар.
В Сети опубликовали новое видео удара Вооруженных сил Украины по российскому десантному кораблю проекта «Серна» возле острова Змеиный.
Позиции врага украинские защитники атаковали с воздуха. Кадры опубликовало издание Цензор.НЕТ.
На видео видно, что украинские защитники сначала зафиксировали местонахождения катера. После этого оператор беспилотника «Байрактар» (Bayraktar) навел прицельную марку на него, а спустя несколько минут произошло прямое попадание высокоточного корректируемого боеприпаса.
После точного попадания в рубку на катере произошел взрыв, а после - еще один. На судне начался пожар.
Ранее в Министерстве обороны Украины подтвердили удар по катеру и Торам РФ возле Змеиного.
Справка. Корабли проекта «Серна» - это серия российских скоростных десантных катеров на воздушной каверне.