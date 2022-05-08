Солдаты РФ сильно пьют и ликвидируют друг друга в ходе перестрелок 11 8.05.2022, 13:17

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СБУ перехватила показательный разговор оккупанта с женой.

Российские захватчики занимаются рэкетом в Херсонской области.

В этом признался в перехваченном СБУ разговоре с супругой один из российских оккупантов.

"Наш блок-пост нормально, а соседи удивили… Начали деньги у украинцев "трясти". Тысяча рублей проезд", - говорит оккупант.

Путинский солдат рассказал и еще об одной проблемы их армии: солдаты РФ сильно пьют и "ликвидируют" друг друга в ходе перестрелок.

И еще один интересный момент в перехваченном разговоре: оккупант говорит, что вернется домой до 9 мая... 2023 года.

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