Солдаты РФ сильно пьют и ликвидируют друг друга в ходе перестрелок11
- 8.05.2022, 13:17
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СБУ перехватила показательный разговор оккупанта с женой.
Российские захватчики занимаются рэкетом в Херсонской области.
В этом признался в перехваченном СБУ разговоре с супругой один из российских оккупантов.
"Наш блок-пост нормально, а соседи удивили… Начали деньги у украинцев "трясти". Тысяча рублей проезд", - говорит оккупант.
Путинский солдат рассказал и еще об одной проблемы их армии: солдаты РФ сильно пьют и "ликвидируют" друг друга в ходе перестрелок.
И еще один интересный момент в перехваченном разговоре: оккупант говорит, что вернется домой до 9 мая... 2023 года.