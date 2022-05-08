Украинские бойцы освободили восемь населенных пунктов под Харьковом 7 8.05.2022, 13:43

10,272

21 оккупант сдался в плен, остальные либо были уничтожены, либо скрылись.

Под Харьковом освобождены Циркуны и еще 7 населенных пунктов. 21 оккупант сдался в плен. Остальные либо были уничтожены, либо скрылись.

Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Село Циркуны и 7 других населенных пунктов под Харьковом освобождены в результате решительного наступления 92-й механизированной бригады и других подразделений", - написал он.

Бутусов отметил, что Циркуны были под оккупацией россиян с 24 февраля.

"Все россияне здесь были либо уничтожены, либо бежали, а 21 военнослужащий ВС РФ, Росгвардии и мобилизованные 115-го полка сдались в плен", - добавил он.

Также стало известно, что оккупанты "помогли" вооружиться ВСУ возле освобожденного села Циркуны в Харьковской области: украинские бойцы захватили технику врага.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».