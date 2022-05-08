Защитники Мариуполя дают пресс-конференцию с окруженной «Азовстали»: прямая трансляция 5 8.05.2022, 15:13

8,560

Что сейчас происходит на непокоренном оккупантами бастионе?

Защитники Мариуполя дают пресс-конференцию с заблокированного российскими военными завода «Азовсталь», который продолжают защищать украинские бойцы.

Трансляцию ведет Hromadske.

На вопросы журналистов отвечает офицер управления разведки Илья Самойленко, замкомандира полка «Азов» Святослав «Калина» Паламарь в начале брифинга рассказал о текущей ситуации на мариупольском заводе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».