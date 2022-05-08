Защитники Мариуполя дают пресс-конференцию с окруженной «Азовстали»: прямая трансляция

Защитники Мариуполя дают пресс-конференцию с окруженной «Азовстали»: прямая трансляция5
- 8.05.2022, 15:13
- 8,560
Что сейчас происходит на непокоренном оккупантами бастионе?
Защитники Мариуполя дают пресс-конференцию с заблокированного российскими военными завода «Азовсталь», который продолжают защищать украинские бойцы.
Трансляцию ведет Hromadske.
На вопросы журналистов отвечает офицер управления разведки Илья Самойленко, замкомандира полка «Азов» Святослав «Калина» Паламарь в начале брифинга рассказал о текущей ситуации на мариупольском заводе.