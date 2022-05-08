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Защитники Мариуполя дают пресс-конференцию с окруженной «Азовстали»: прямая трансляция

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  • 8.05.2022, 15:13
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Защитники Мариуполя дают пресс-конференцию с окруженной «Азовстали»: прямая трансляция

Что сейчас происходит на непокоренном оккупантами бастионе?

Защитники Мариуполя дают пресс-конференцию с заблокированного российскими военными завода «Азовсталь», который продолжают защищать украинские бойцы.

Трансляцию ведет Hromadske.

На вопросы журналистов отвечает офицер управления разведки Илья Самойленко, замкомандира полка «Азов» Святослав «Калина» Паламарь в начале брифинга рассказал о текущей ситуации на мариупольском заводе.

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