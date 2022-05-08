закрыть
8 мая 2022, воскресенье, 17:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские военные отошли от города Попасная, где два месяца велись бои

3
  • 8.05.2022, 15:55
  • 8,884
Украинские военные отошли от города Попасная, где два месяца велись бои

Об этом заявил глава Луганской области.

Украинские военные вышли из города Попасная Луганской области, в котором около двух месяцев велись уличные бои. Об этом в воскресенье сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай, пишет "Украинская правда".

"Наши войска отошли от Попасной. ВСУ находятся сейчас на более крепких позициях, которые подготовили заранее", – сказал он в эфире телемарафона.

Генштаб Вооруженных сил Украины пока не подтверждал оставление Попасной, а Минобороны России - ее занятие.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Санкции добивают режим Лукашенко
Санкции добивают режим Лукашенко Артем Черников
Жадины-говядины
Жадины-говядины Ирина Халип
Вон из Совбеза ООН
Вон из Совбеза ООН Леонид Невзлин
Здравствуй, «Абрамс»!
Здравствуй, «Абрамс»! Аркадий Бабченко