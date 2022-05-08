Украинские военные отошли от города Попасная, где два месяца велись бои 3 8.05.2022, 15:55

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Об этом заявил глава Луганской области.

Украинские военные вышли из города Попасная Луганской области, в котором около двух месяцев велись уличные бои. Об этом в воскресенье сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай, пишет "Украинская правда".

"Наши войска отошли от Попасной. ВСУ находятся сейчас на более крепких позициях, которые подготовили заранее", – сказал он в эфире телемарафона.

Генштаб Вооруженных сил Украины пока не подтверждал оставление Попасной, а Минобороны России - ее занятие.

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