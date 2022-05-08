МВД Украины: Уничтожение Крымского моста — это только вопрос времени 6 8.05.2022, 18:46

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Для этого ВСУ нужно гораздо ближе продвинуться к побережью Азовского моря.

Крымский мост, который соединяет страну-агрессорку с временно оккупированным ею полуостровом, обязательно будет разрушен – это только вопрос времени.

Такое мнение высказал советник главы МВД Украины Виктор Андрусив в интервью "24 каналу".

Он подчеркнул, что пока у Украины нет возможности, чтобы нанести удар по российскому мосту через Керченский пролив. Для этого необходимо гораздо ближе продвинуться к побережью Азовского моря.

"Могу сказать одно: Крымский мост точно будет разрушен. Вопрос только в том, когда это произойдет", – заявил Виктор Андрусов.

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