МВД Украины: Уничтожение Крымского моста — это только вопрос времени

МВД Украины: Уничтожение Крымского моста — это только вопрос времени6
- 8.05.2022, 18:46
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Для этого ВСУ нужно гораздо ближе продвинуться к побережью Азовского моря.
Крымский мост, который соединяет страну-агрессорку с временно оккупированным ею полуостровом, обязательно будет разрушен – это только вопрос времени.
Такое мнение высказал советник главы МВД Украины Виктор Андрусив в интервью "24 каналу".
Он подчеркнул, что пока у Украины нет возможности, чтобы нанести удар по российскому мосту через Керченский пролив. Для этого необходимо гораздо ближе продвинуться к побережью Азовского моря.
"Могу сказать одно: Крымский мост точно будет разрушен. Вопрос только в том, когда это произойдет", – заявил Виктор Андрусов.