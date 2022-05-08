ВСУ ликвидировали старшего офицера армии РФ под Харьковом 3 8.05.2022, 21:23

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Он стал 39-м в списке погибших на Украине офицеров старшего состава российской армии.

В боях под Харьковом украинские бойцы ликвидировали еще одного старшего офицера российской армии – подполковника Фезула Бичикаева. Он как раз накануне такого важного для Путина 9 мая пополнил список погибших в Украине офицеров старшего состава армии РФ – в списке он стал уже 39-м, пишет "Главред".

Как пишет издание The Daily Mail, ликвидированному Бичикаеву было 36 лет. Он погиб, выполняя секретную разведывательную миссию.

При этом российские пропагандистские медиа пытаются изобразить погибшего подполковника героем, который якобы приказал своим подчиненным продолжать бой после того, как получил тяжелое ранение в артерию и уже умирал.

За день до того, как стало известно о гибели Бичикаєва, появилась информация, что на Донбассе был ликвидирован командир гаубичного самоходно-артиллерийского полка 127-й мотострелковой дивизии подполковник Федор Соловьев.

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