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Генштаб ВСУ заявил об угрозе обстрела с территории Беларуси

  • 8.05.2022, 21:37
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Генштаб ВСУ заявил об угрозе обстрела с территории Беларуси

На территории нашей страны остаются самолеты РФ и «Искандеры».

На сегодняшний день сохраняется высокая вероятность нанесения ракетно-бомбовых ударов по Украине с территории Беларуси, где до 27 мая будут продолжаться учебные сборы терробороны с привлечением военнообязанных.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ от 8 мая.

На Волынском и Полесском направлениях враг не предпринимал активных действий. Однако, как предупреждает разведка, с территории Беларуси оккупанты могут нанести новые ракетно-бомбовые удары по Украине. Более того, режим соагрессор объявила проведение до 27 мая учебного собрания территориальной обороны с привлечением военнообязанных граждан.

На территории нашей страны остаются самолеты РФ и «Искандеры».

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