закрыть
8 мая 2022, воскресенье, 21:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

За сутки на юге ВСУ уничтожили 80 оккупантов, три катера, три гаубицы и боекомплект

  • 8.05.2022, 21:46
За сутки на юге ВСУ уничтожили 80 оккупантов, три катера, три гаубицы и боекомплект

Катера были уничтожены уже традиционно у острова Змеиного.

ВСУ продолжают наносить сокрушительные удары по технике и живой силе российских оккупационных войск. Как сообщила пресс-служба Оперативного командования "Юг", за минувшие сутки был уничтожен российский десантный катер типа "Серна" с зенитно-ракетным комплексом та еще два штурмовых катера "Раптор"

"У острова Змеиный, который становится уже легендарным плацдармом феерического уменьшения сил и мощностей рашистов, точными атаками "Байрактаров" уничтожен десантный катер типа "Серна" и ЗРК "Тор", – сообщили в ОК «Юг».

Также, согласно информации ОК "Юг", уничтожены два десантно-штурмовых катера типа "Раптор" и нанесены серьезные повреждения третьему аналогичному катеру.

Однако, по информации Генштаба ВСУ, уничтожен один десантный катер "Серна" и два ЗРК "ТОР".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Санкции добивают режим Лукашенко
Санкции добивают режим Лукашенко Артем Черников
Жадины-говядины
Жадины-говядины Ирина Халип
Вон из Совбеза ООН
Вон из Совбеза ООН Леонид Невзлин
Здравствуй, «Абрамс»!
Здравствуй, «Абрамс»! Аркадий Бабченко