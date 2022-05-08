За сутки на юге ВСУ уничтожили 80 оккупантов, три катера, три гаубицы и боекомплект 8.05.2022, 21:46

Катера были уничтожены уже традиционно у острова Змеиного.

ВСУ продолжают наносить сокрушительные удары по технике и живой силе российских оккупационных войск. Как сообщила пресс-служба Оперативного командования "Юг", за минувшие сутки был уничтожен российский десантный катер типа "Серна" с зенитно-ракетным комплексом та еще два штурмовых катера "Раптор"

"У острова Змеиный, который становится уже легендарным плацдармом феерического уменьшения сил и мощностей рашистов, точными атаками "Байрактаров" уничтожен десантный катер типа "Серна" и ЗРК "Тор", – сообщили в ОК «Юг».

«Зміїний.Точка неповернення рашиста» від ВМС ЗС України.



В районі українського острову Зміїний ударним безпілотним комплексом національного флоту "Bayraktar TB2" було уражено десантний катер росіян проекту 11770 "Серна" та два зенітних ракетних комплекси "Тор".



Слава Україні🇺🇦 pic.twitter.com/VqYJksxKge — Defence of Ukraine (@DefenceU) May 7, 2022

Также, согласно информации ОК "Юг", уничтожены два десантно-штурмовых катера типа "Раптор" и нанесены серьезные повреждения третьему аналогичному катеру.

Однако, по информации Генштаба ВСУ, уничтожен один десантный катер "Серна" и два ЗРК "ТОР".

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