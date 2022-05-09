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Войска РФ в Харьковской области отброшены еще на несколько километров

  • 9.05.2022, 9:40
Войска РФ в Харьковской области отброшены еще на несколько километров

Видеофакт.

4 мая бойцы батальона Теробороны во взаимодействии с 92-й механизированной бригадой ВСУ отразили атаку российских войск под Старым Салтовом в Харьковской области.

Об этом сообщает в "Фейсбуке" главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Уничтожен танк Т-90М "Прорыв" стоимостью до 5 миллионов долларов, МТЛБ, захвачена целая БМП-2, российские войска отброшены на несколько километров к северу", - отмечает он.

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