Стало известно, что сделают с отработанным ядерным топливом БелАЭС

Стало известно, что сделают с отработанным ядерным топливом БелАЭС10
- 9.05.2022, 17:53
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Процесс его переработки завершится только к 2050 году.
Министр энергетики Виктор Каранкевич в эфире «Беларусь 1» рассказал, что планируют делать с отработанным ядерным топливом на БелАЭС.
Оказалось, 25% тепловыделяющих сборок изымут из реакторной установки и поместят в бассейн выдержки, который расположен в самом здании реактора. Там отработавшее топливо около 8-10 лет будет находиться в тепловыделяющих сборках. С процессом охлаждения будет также понижаться радиоактивность, после чего топливо транспортируют по железной дороге в специальных контейнерах в Россию. Там его отправят на переработку.
По словам Виктора Каранкевича, весь процесс продлится до 2032 года. В России топливо переработают и уже в качестве продуктов переработки отработанного ядерного топлива поставят назад в Беларусь. Это будет только в 2050 году.