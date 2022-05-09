На Донбассе идет бой за Рубежное 1 9.05.2022, 19:41

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Противник совершил ряд безуспешных наступательных попыток.

Российские оккупанты пытаются захватить город Рубежное в Луганской области. Об этом 9 мая проинформировал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На северодонецком направлении идет бой за Рубежное. Противник пытается улучшить тактическое положение, завладеть городом и создать благоприятные условия для дальнейшего развития наступательных действий в направлении населенных пунктов Лиман и Северодонецк", – сказано в сообщении.

Украинские военные отметили, что противник "совершил неудачную попытку штурма населенного пункта Воеводовка" и отошел на ранее занятые позиции.

"На лиманском направлении пытается с боем продвинуться в районах населенных пунктов Александровка и Шандриголово. На бахмутском направлении безуспешно вел боевые действия в районе населенного пункта Тошковка. На авдеевском направлении пытается улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Новоселовка, Новоселовка Вторая, Верхнеторецкое. Боевые действия продолжаются", – объяснили в ВСУ.

По данным Генштаба, оккупанты проводят перегруппировки сил на новопавловском, запорожском, южнобужском и таврийском направлениях.

"Практически вдоль всей линии столкновения противник продолжает применять все имеющиеся средства артиллерии и авиацию для обстрела позиций наших войск, разрушения гражданской и военной инфраструктуры. В городе Мариуполь, несмотря на объявленный режим тишины, возобновил обстрелы и штурмовые действия завода "Азовсталь", – сказано в посте.

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