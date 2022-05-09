В Харьковской области войска РФ массово отходят из оккупированной Боровой 9.05.2022, 20:00

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Оккупанты перемещаются в сторону Купянска.

В Харьковской области российские оккупанты массово отходят из поселка Боровая Изюмского района и перемещаются в сторону Купянска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Боровской поселковый совет.

Сообщается, что большое количество личного состава и техники оккупантов остается в селах Изюмское, Дружелюбовка, Ольговка, Чернещина, Первомайское, Подвысокое, Гороховатка, Бахтин.

Также в полях вблизи сел стоит замаскированная вражеская техника, которая представляет угрозу для мирных жителей.

К тому же местные власти призывают людей воздержаться от посещения лесов, посадок, в том числе в местах, где находились российские военные, поскольку там могут быть мины и растяжки.

Сообщают, что в оккупированных селах захватчики размещаются в учреждениях социальной инфраструктуры и расселяются в пустых домах местных жителей.

"Вероятно, у рашистів сейчас есть проблемы с обеспечением и не хватает продовольствия, поскольку они отлавливают на улицах кур, уток, гусей, а также отбирают или обменивают у местных жителей свиней и продукты питания", - говорится в сообщении.

Кроме того, на территории общины уже длительное время нет электроэнергии, мобильной связи и интернета.

Также оккупанты продолжают снимать ложные пропагандистские видео.

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