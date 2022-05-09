Украинские войска уничтожили ориентировочно 250 оккупантов за сутки боев на востоке страны

Украинские войска уничтожили ориентировочно 250 оккупантов за сутки боев на востоке страны3
- 9.05.2022, 22:37
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За сутки украинские бойцы отбили восемь атак российских войск.
О своей работе на фронте отчиталась оперативно-тактическая группировка "Восток". За сутки её бойцы отбили 8 атак российских войск и ликвидировали свыше двухсот оккупантов.
Об этом сообщает ОТУ "Восток" в Facebook.
Украинские войска продолжили давать достойный отпор войскам РФ и сегодня. Враг в неудачных атаках на позиции ВСУ понес потери в живой силе и технике.
"В результате боев было уничтожено:
личного состава – до 250
танки – 13
БТР – 1
БМП – 10
САУ – 1
минометы – 2
АТТ – 6
БПЛА – 1", – говорится в сообщении.