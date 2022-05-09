Украинские войска уничтожили ориентировочно 250 оккупантов за сутки боев на востоке страны 3 9.05.2022, 22:37

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За сутки украинские бойцы отбили восемь атак российских войск.

О своей работе на фронте отчиталась оперативно-тактическая группировка "Восток". За сутки её бойцы отбили 8 атак российских войск и ликвидировали свыше двухсот оккупантов.

Об этом сообщает ОТУ "Восток" в Facebook.

Украинские войска продолжили давать достойный отпор войскам РФ и сегодня. Враг в неудачных атаках на позиции ВСУ понес потери в живой силе и технике.

"В результате боев было уничтожено:

личного состава – до 250

танки – 13

БТР – 1

БМП – 10

САУ – 1

минометы – 2

АТТ – 6

БПЛА – 1", – говорится в сообщении.

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