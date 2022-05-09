Украинские бойцы 93-й бригады провели «парад» на трофейных российских танках 1 9.05.2022, 22:50

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Фотофакт.

Украинские военные из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" 9 мая устроили "парад" на трофейных российских танках. Причем прямо по переднему краю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook подразделения.

"День Победы будем отмечать в будущем. Его дата еще не определена, но обязательно будет. Мы прилагаем к этому максимум усилий. А пока - устраиваем военный "парад" на трофейных российских танках по переднему краю", - пописал пресс-центр опубликованные фото.

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