Житель Гостомеля нашел в своей квартире мертвого кадыровца 1.06.2022, 7:40

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Российские оккупанты оборудовали укрытие прямо на кухне.

Житель Гостомеля Киевской области Дмитрий Пустовит сообщил, что после возвращения домой обнаружил в своей квартире мертвого кадыровца.

Об этом сообщает «Вечерний Киев».

Мужчина рассказал, что на кухне его квартиры российские оккупанты оборудовали укрытие. Дом, где жил Пустовит, разрушен и не подлежит восстановлению.

«Комнаты были полностью завалены обломками и пройти внутрь было невозможно. А там остались наши с женой фотоальбомы, ее свадебное платье… Собирались делать ремонт в квартире, завезли кучу материалов, инструментов, техники… Ничего не уцелело. С улицы увидели, что на подоконнике нашей кухни лежат два мешка с песком. Скорее всего, там устроили себе укрытие кадыровцы, которых бросили на Гостомель. Труп одного из них до сих пор лежит на моей кухне», — говорит владелец разрушенной квартиры.

Гостомель стал целью российской армии с первых дней. Город обстреливали и бомбили с воздуха, а в местном аэропорту Антонова пытался высадится десант.

В результате боевых действий город был сильно разрушен, оккупанты также уничтожили в аэропорту украинский самолет Мрія.

6 марта президент Украины Владимир Зеленский предоставил статус героев городам, наиболее пострадавшим от полномасштабного российского вторжения.

В своем видеообращении украинский лидер заявил, что такими городами стали Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель и Волноваха.

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