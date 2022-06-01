закрыть
1 июня 2022, среда, 8:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Житель Гостомеля нашел в своей квартире мертвого кадыровца

  • 1.06.2022, 7:40
  • 3,822
Житель Гостомеля нашел в своей квартире мертвого кадыровца

Российские оккупанты оборудовали укрытие прямо на кухне.

Житель Гостомеля Киевской области Дмитрий Пустовит сообщил, что после возвращения домой обнаружил в своей квартире мертвого кадыровца.

Об этом сообщает «Вечерний Киев».

Мужчина рассказал, что на кухне его квартиры российские оккупанты оборудовали укрытие. Дом, где жил Пустовит, разрушен и не подлежит восстановлению.

«Комнаты были полностью завалены обломками и пройти внутрь было невозможно. А там остались наши с женой фотоальбомы, ее свадебное платье… Собирались делать ремонт в квартире, завезли кучу материалов, инструментов, техники… Ничего не уцелело. С улицы увидели, что на подоконнике нашей кухни лежат два мешка с песком. Скорее всего, там устроили себе укрытие кадыровцы, которых бросили на Гостомель. Труп одного из них до сих пор лежит на моей кухне», — говорит владелец разрушенной квартиры.

Гостомель стал целью российской армии с первых дней. Город обстреливали и бомбили с воздуха, а в местном аэропорту Антонова пытался высадится десант.

В результате боевых действий город был сильно разрушен, оккупанты также уничтожили в аэропорту украинский самолет Мрія.

6 марта президент Украины Владимир Зеленский предоставил статус героев городам, наиболее пострадавшим от полномасштабного российского вторжения.

В своем видеообращении украинский лидер заявил, что такими городами стали Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель и Волноваха.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Звездный час
Звездный час Андрей Пионтковский
Последнее оружие победы
Последнее оружие победы Андрей Зубов
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта Артем Черников
Последний из ЖКХ
Последний из ЖКХ Ирина Халип