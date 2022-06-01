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NYT: Российские войска на Донбассе повторяют ошибки, совершенные в начале вторжения

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  • 1.06.2022, 8:49
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NYT: Российские войска на Донбассе повторяют ошибки, совершенные в начале вторжения

Боевая мощь армии оккупантов уменьшилась примерно на 20%.

Российские военные на востоке Украины повторяют свои ошибки начала полномасштабной войны. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников США.

Как отмечается, российские военные, разбитые и деморализованные после трех месяцев войны, совершают те же ошибки в своей кампании по захвату части восточной Украины, которые вынудили их отказаться от стремления захватить всю страну.

Представитель Пентагона сказал, что "медленный и постепенный" темп наступления утомил российских оккупантов, и что общая боевая мощь российских вооруженных сил уменьшилась примерно на 20%.

Российские военные добились определенного прогресса на востоке, где сконцентрированная огневая мощь и короткие пути снабжения помогли им вести ожесточенные бои в последние дни.

В то же время Украина оттесняет войска РФ на север и восток от Харькова, в некоторых случаях обратно в Россию, угрожая противнику отрезать пути снабжения.

По словам официальных лиц США, перекрытие российских линий снабжения к востоку от Харькова поставит российские войска в такое же положение, в котором они находились после наступления на Киев в начале войны.

По словам американских официальных лиц, вскоре после своего назначения генерал Александр Дворников попытался заставить разрозненные воздушные и наземные подразделения координировать свои атаки. Но последние две недели его не видели, и некоторые чиновники начали сомневаться в том, что Дворников по-прежнему отвечает за военные действия.

Российские пилоты продолжают действовать, как в первые недели войны: они пересекают границу, чтобы нанести удары, а затем быстро возвращаются на территорию РФ. В результате, Россия так и не установила превосходства в воздухе.

По словам представителей Пентагона, один их основных недостатков российской армии – отсутствие младших офицеров, способных самостоятельно мыслить. Вооруженные силы РФ наследовали советские, где младшие командиры не уполномочены указывать на очевидные недостатки в стратегии или вносить коррективы.

В Пентагоне также считают, что российские силы, разбитые при первом неудачном наступлении, слишком быстро перебросили в бой на восток – они не успели восстановиться.

Начав штурм Донбасса, Россия использовала мощные артиллерийские удары, но необходимого танкового наступления за этим не последовало.

"Это означает, что Россия может столкнуться с трудностями, пытаясь удержать достигнутое", – говорится в статье.

Бывший высокопоставленный представитель Пентагона по вопросам Украины и России в администрации Обамы Эвелин Фаркас сказала, что Путин слишком вовлечен в войну.

"Мы знаем, что если у вас президент, вмешивающийся в выбор целей и оперативные военные решения, это прямой путь к катастрофе", – сказала Фаркас.

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