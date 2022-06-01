Бойцы группы «Восток» уничтожили вражеский склад с боеприпасами
- 1.06.2022, 9:39
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Ликвидировано более 20 оккупантов.
Бойцы оперативно-тактической группировки "Восток" ликвидировали вражеский склад с боеприпасами и БТР.
Об этом сообщается на Facebook-странице ОТУ "Восток".
Как отмечается, за сутки в районе ответственности уничтожено более 20 российских оккупантов.
"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". 31 мая огнем артиллерии уничтожен склад с боеприпасами российских фашистских войск. Потери противника составляют: личного состава – 22, БТР – 1", - указано в сообщении.