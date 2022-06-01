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На Луганщине бойцы ВСУ метким выстрелом поразили БРДМ врага на полном ходу

  • 1.06.2022, 11:09
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На Луганщине бойцы ВСУ метким выстрелом поразили БРДМ врага на полном ходу

Отличились воины 24-й бригады имени короля Даниила.

Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила записали на свой счет еще одну единицу уничтоженной техники оккупантов. Они взорвали БРДМ-2 на Луганщине.

Информацией об этом поделился пресс-центр Генштаба ВСУ на своей официальной странице на Facebook.

На видео показывается, как украинские защитники из 24-бригады засекли БРДМ-2 — боевую разведывательно-дозорную машину. Она двигалась на довольной высокой скорости по дороге, однако снаряд все равно догнал технику.

Предположительно, выстрел совершили из украинского противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П". Снаряд летел по петляющей траектории, что характерно для этого ПТРК. Однако точной информацией на этот счет пресс-центр Генштабу не поделился.

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