На Луганщине бойцы ВСУ метким выстрелом поразили БРДМ врага на полном ходу
- 1.06.2022, 11:09
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Отличились воины 24-й бригады имени короля Даниила.
Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила записали на свой счет еще одну единицу уничтоженной техники оккупантов. Они взорвали БРДМ-2 на Луганщине.
Информацией об этом поделился пресс-центр Генштаба ВСУ на своей официальной странице на Facebook.
На видео показывается, как украинские защитники из 24-бригады засекли БРДМ-2 — боевую разведывательно-дозорную машину. Она двигалась на довольной высокой скорости по дороге, однако снаряд все равно догнал технику.
Предположительно, выстрел совершили из украинского противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П". Снаряд летел по петляющей траектории, что характерно для этого ПТРК. Однако точной информацией на этот счет пресс-центр Генштабу не поделился.