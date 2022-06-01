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ВСУ ликвидировали кадыровского подполковника Димаева

  • 1.06.2022, 11:19
  • 4,608
ВСУ ликвидировали кадыровского подполковника Димаева

Чеченский военный командир поплатился за участие в войне против Украины на Запорожье.

Украинские воины ликвидировали еще одного командира российских войск – подполковника спецполка им. Кадырова Заура Димаева.

Его ликвидировали под пгт. Камышеваха на Запорожье. Об этом сообщает в Telegram советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Под Камышевахой наши воины отправили в ад кадыровского подполковника Димаева. Детали: вместе с ним туда отправился еще 1 боец чеченского спецполка полиции, а 4 получили серьезные ранения", – пишет Геращенко.

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