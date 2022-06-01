Что известно о погибших в Украине белорусах, воевавших на стороне РФ 16 1.06.2022, 12:26

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иллюстрационное фото

Некоторых хоронят в Беларуси.

Четвертый месяц продолжается российская военная агрессия в Украине. Белорусы гибнут с обеих сторон фронта российско-украинской войны.

Белорусы, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Вооруженных Сил Украины (ВСУ), сформировали свой полк имени Кастуся Калиновского.

Но есть связанные с Беларусью военные, которые воюют и на стороне России. «Свабода» нашла сведения о пятерых уроженцев Беларуси, погибших в Украине. Возможно, этот список неполный.

Петр Лузанов (33 года)

Погиб 24 марта. На сайтах так называемой «Новороссии» про Лузанова написано, что был заместителем командира батальона, капитаном.

Сам Лузанов родом из Мозыря, учился в Военной академии в Минске (год выпуска 2012-й). Имел позывной «Петрович».

В соцсетях местом жительства у Лузанова указан Докучаевск Донецкой области, там у него осталась жена. Служил в воинской части № 08805 Донецке.

Погиб вблизи Мариуполя, когда группа танков под руководством Лузанова наткнулась на украинских бойцов.

Павел Евглевский (51 год)

Родился в Лиде Гродненской области. Участвовал в войне на востоке Украины с 2014 года, в 2015-м был ранен.

Позывной «Кадет». Учился в Минском суворовском училище, потом в Донецком высшем военно-политическом училище. Говорил, что стал военным по примеру отца.

Погиб 9 апреля, когда батальон «Народной милиции ДНР» под руководством Евглевского попытался атаковать позицию бойцов «Азова» в Мариуполе.

Илья Курналев (21 год)

Позывной «Белорус». Погиб 30 марта. Родом из Ганцевичей Брестской области, но семья переехала в Донецк. В Беларуси осталось много родственников.

Владислав Чернов (25 лет)

Младший сержант российской армии. Родился в Могилевской области, но в двухлетнем возрасте семья переехала в Тамбовскую область России.

По образованию был мастер в обслуживании и ремонте автомобилей. В 2016 году был призван в армию. Демобилизовался, но в 2020-м пошел в армию на контракт. Служил в Ленинградской области.

Николай Марков (67 лет)

Полковник авиации Республики Беларусь, жил в Лиде. Окончил Черниговское высшее военно-авиационное училище. Сначала служил в Казахстане и ГДР, а потом в белорусских Поставах и Лиде.

Был штурманом полка. Известно, что Марков ездил на заработки в Африку. В составе какого подразделения он воевал в Украине, неизвестно. Был сбит 12 мая над Попасной Луганской области. Похоронен в Лиде.

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