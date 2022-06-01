Наемники из ЧВК используют российских солдат в качестве «живого щита» в Украине 2 1.06.2022, 12:36

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«Вагенровцы» идут к украинским позициям по трупам военных РФ.

В районе Попасной Россия задействовала частную военную компанию "Лига".

Об этом в интервью Радио НВ заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Это бывший "Вагнер", переименованный в "Лигу". Это обычные наемники, которых нанимает Россия за отдельную оплату, и они ведут в основном штурмовые действия. А в ходе атак наших позиций, что они делают? Они пускают вперед обычных военнослужащих вооруженных сил Рф и на их плечах, за их спинами забираются в наши опорные пункты, а затем начинают штурмовые действия. Вот в этом их тактика действий", - заявил Жданов.

По словам военного эксперта, наемники используют российских военных "в качестве живого щита, для того, чтобы дойти до наших позиций".

Он также отметил, что наемные войска более мотивированны.

"В связи с тем что они более мотивированы материально на этой войне, они воюют профессиональнее, в отличие от регулярных бойцов или контрактников из частей вооруженных сил РФ... у них экипировка и вооружение гораздо лучше, чем у обычных военнослужащих.

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