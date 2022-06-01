Штурм Давыдова Брода: ВСУ создают плацдарм для наступления на Новую Каховку 1 1.06.2022, 13:10

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Украинские войска добились важных успехов в Херсонской области.

Украинские защитники перешли в контрнаступление на Херсонщине и штурмовали Давыдов Брод в Херсонской области. Этот населенный пункт расположен на берегу Ингульца и имеет важное стратегическое значение, передает 24 канал.

Как сообщил советник главы МВД Украины Виктор Андрусив, штурм Давыдова Брода – это очень важный успех.

По словам Андрусива, фактически там может быть создан плацдарм и захвачена трасса на Новую Каховку.

«Это может быть рассекающим ударом по российской группировке и угрожать отрезанию Херсона от тылов российской армии», – объяснил он.

Населенный пункт Давыдов Брод расположен на берегу Ингульца и на дороге Т2207, ведущей в Новую Каховку. Именно поэтому создание плацдарма на восточном берегу реки было крайне важно для ВСУ. На днях в сети опубликовали видео уничтожения оккупантов с помощью американских гаубиц М777.

Ситуацию на этом участке может значительно усложнить то, что мост через Ингулец, скорее всего, был уничтожен. По крайней мере, появилось фото, на котором центральный пролет моста взорван.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем новом обращении отметил, что захватчики действительно взорвали мост в Давыдовом Броде. Все потому, что оккупанты боятся контрнаступления украинской армии.

Однако подрыв моста не означает остановки боевых действий на этом направлении. Это только может временно усложнить логистику.

Даже если это была единственная переправа в районе и ВСУ не навели понтоны, то это лишь временно усложнит логистику. Но в полевых условиях восстановление пролета происходит благодаря установке механизированного моста. Среднее время операции установки 10,5 метрового блока для такой техники, как автомобильный ТММ-3, составляет 11 минут.

В Генштабе ВСУ отметили, что на утро 31 мая на Криворожском, а также на Запорожском направлениях были наибольшие потери оккупантов за минувшие сутки.

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