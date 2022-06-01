Бойцы ВСУ разгромили российских десантников из Ульяновска 1 1.06.2022, 14:57

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Оккупанты потеряли убитыми десятки человек, включая комбата.

Волонтеры сфотографировали на Заволжском кладбище Ульяновска 42 могилы с датами смерти после 24 февраля 2022 года, почти все надгробия украшены флагами ВДВ, а на фотографиях изображены люди в форме воздушно-десантных войск.

«Медиазона» изучила список похороненных и сравнила с имеющимися у редакции данными, собранными командой волонтеров. Про смерти 21 из них не сообщалось: о них не писали ни СМИ, ни родственники.

В Ульяновске базируется 31-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада. «Медиазоне» удалось установить, что многие из похороненных служили именно в этом подразделении, по всей вероятности, там же служили и остальные десантники.

Как минимум шестеро похороненных были офицерами, в том числе майор Юрий Жоголев.

Всего, по подсчетам «Медиазоны», 31-я бригада ВДВ потеряла погибшими не менее 52 человек, в том числе командира батальона, подполковника Дениса Ягидарова. При указании места гибели десантников упоминаются город Гостомель под Киевом и Волноваха в Донецкой области.

При этом 34 десантника погибли с 25 февраля до 7 марта. 18 марта погиб один человек, еще трое — 25 марта. В апреле погиб только один боец ВДВ, старший сержант Сергей Большаков. В мае погибли еще трое.

Погибший 5 марта 40-летний десантник Андрей Павлюкевич до службы в ВДВ работал в ГИБДД. В 2017 года полицейского и его коллегу обвинили в получении взятки и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. СМИ тогда писали о «банде гаишников», которые «собирали дань за право проезда».

По версии обвинения, они «лично получили взятку в виде 10 бутылок водки марки "Белуга", эквивалентную сумме 17 тысяч рублей, за совершение действий, входящих в служебные полномочия указанных должностных лиц в пользу взяткодателя, а именно за организацию дополнительного измерения весовых параметров нагрузки на ось грузовой автомашины, помещенной на специализированную стоянку в связи с совершением административного правонарушения водителем указанного транспортного средства».

Кроме того, Павлюкевич и коллеги «остановили транспортное средство BAW Fenix, произвели замеры параметров, согласно которым выявлено превышение допустимой нагрузки на ось, после чего поместили автомобиль на специализированную стоянку. В результате незаконных действий сотрудники полиции воспрепятствовали законной деятельности ИП Митрахова».

Павлюкевич пошел на сделку со следствием, его приговорили к штрафу 400 тысяч рублей. Его коллегам Евгению Яловому и Александру Пантелееву дали реальные сроки — 8 лет 11 месяцев и 7 лет 11 месяцев лишения свободы соответственно.

По данным ФССП, Павлюкевич выплатил штраф, но остался должен за исполнительский сбор, о чем Чердаклинский суд Ульяновской области вынес дополнительное постановление. Десантник остался должен государству около 50 тысяч рублей.

«Медиазона» уже писала о военнослужащем Алексее Розумном, также похоронненом на этом кладбище. До службы в ВДВ он был оперативником ФСКН. В 2014 году его обвинили в превышении должностных полномочий и хранении наркотиков. Суд оправдал оперативника. Через четыре года против Розумного возбудили дело о контрабанде сильнодействующих веществ, суд назначил ему два года условно.

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