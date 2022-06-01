Оккупанты еще раз дают повод превратить Змеиный в Чернобаевку 1 Александр Коваленко

1.06.2022, 15:12

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Скоро на острове можно будет увидеть самовозгорание российского «добра».

Российские оккупанты продолжают свозить технику на остров Змеиный. Так, на этой неделе они увеличили количество ЗРПК "Панцирь-С1" на один, теперь их на острове – четыре. Кроме того, размещены ЗРК "Тор-М2" и зарядные машины к ним.

Всего на острове размещено 22 единицы военной техники, среди которых – три единицы РСЗО "Град", неустановленный комплекс радиоэлектронной борьбы и другая техника. В акватории возле Змеиного регулярно курсируют четыре катера БК-10 и два легкомоторных катера.

Очевидно, что российские оккупанты решили основательно окопаться на острове и наращивают там свое присутствие.

Но вот вопрос: зачем это все "добро", которое они уже три недели свозят на остров? Оно обладает свойством самовоспламеняться? Что это? Рефлексии леммингов?

Александр Коваленко, t.me

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