Новых машин в Беларуси осталось на три дня? 1.06.2022, 15:25

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Журналисты проехались по автосалонам и по пальцам пересчитали доступные модели.

Большинство автомобильных компаний еще в марте 2022 года остановили производства и деятельность на территории РФ в связи с нарушением логистических цепочек, вызванных событиями на Украине. Нехватка новых машин отмечалась и раньше (из-за дефицита микрочипов), но весной выбор в салонах стал сокращаться стремительнее. В конце мая нам стало интересно, осталось ли прежним положение вещей и с каким настроением готовятся встречать лето белорусские дилеры, пишет av.by.

Изначально все автопроизводители, приостановившие отгрузки и деятельность на территории соседней страны, твердили, что не планируют полностью прекращать бизнес, а дождутся разрешения геополитической обстановки. Тем не менее Renault все же подсчитал, что дешевле бросить свое оборудование и передать АвтоВАЗ в ведение российских властей.

Напомним, на московском заводе «Рено» скоро начнут собирать машины под возрожденным брендом «Москвич». Но французские автомобили в салонах еще есть. Так, судя по информации на сайте белорусского дилера, по состоянию на 30 мая среди легковых авто больше всего представлено кроссоверов Renault Duster (47 машин). Не составит труда подобрать себе Logan Stepway (21), Kaptur (16), Arkana (25) и Koleos (20), а вот Sandero Stepway в наличии нет.

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Отметим также, что представители торговых компаний уверяют: техническое обслуживание машин в любом случае продолжится. Правда, по предварительным данным, проводить его будут уже сервисные центры АвтоВАЗа. К слову, заглянув в соседний салон Lada, мы воочию убедились, что новенькие «Весты» никуда не пропали. Другое дело, что цены выросли, а выбор комплектаций нынче крайне ограничен. Да и тех, как метко подметил один из посетителей, «осталось на три дня».

Недавно стало известно: несмотря на продолжающиеся простои сборочных площадок, Toyota, Nissan и Hyundai пока не планируют полностью покидать российский рынок. При этом представители брендов готовятся к тому, что пауза в производстве на территории страны может затянуться до конца года.

В начале весны мы проехались по многим столичным салонам, чтобы увидеть, как обстоят дела с наличием машин у белорусских дилеров. Тогда в Toyota рассказали, что поставки в Беларусь прекращаются и автоцентр довозит только ранее заказанные машины. В наличии для свободной продажи экземпляров не было. А что теперь?

Toyota

— У нас ситуация сильно не изменилась за последний месяц. Поставки автомобилей не возобновились, но небольшой склад машин есть: сейчас в наличии только Toyota RAV4 и Camry, из Lexus остались последний в стране новый NX250, который мы успели презентовать в феврале, а также седан ES, — поведали в «Тойота Центр Минск Восток» и «Лексус-Минск».

— Что касается запчастей и работы сервиса, то здесь все стабильно, мы остаемся одним из немногих центров, где есть оригинальные масла и расходники для ТО, они имеются с достаточным запасом. Одновременно мы проработали новые способы и источники поставки «оригинала», здесь мы и наши клиенты обеспечены. С запчастями для ремонта сложнее, но мы решаем каждый случай индивидуально и никому из клиентов еще не отказали в таком обслуживании. К счастью, Toyota и Lexus — автомобили очень надежные, — подытожили в салоне.

Volkswagen

Заглянув в ближайший автосалон Volkswagen, мы обнаружили там тотальное засилье Polo, один Tiguan и... кое-что интересное! На продажу выставлена модель на электротяге ID.3 Pro Performance. Как становится понятно из описания, электрокар — не новый.

Правда, пробег в 368 км можно считать обкаткой. Примечательно, что стоимость выставленных в шоуруме моделей тщательно скрывается — цен мы нигде не увидели. Возможно, все из-за того, что прайсы постоянно переписываются. Поэтому не ленитесь подойти к менеджеру и уточнить текущие цены на весьма скромно представленный у нас модельный ряд Volkswagen.

Kia

А вот у соседей в Kia с ассортиментом полный порядок: в салоне мы увидели как доступные Rio и Seltos, так и дорогие комплектации кроссоверов Sportage и Sorento. Недосчитались только кросс-хетчбэка Rio X.

В то время как многие столкнулись с дефицитом моделей, у Kia сохранен практически весь модельный ряд. Но надолго ли? Последние новости из Калининграда, где на заводе «Автотор» производятся Kia для российского рынка (Rio — в Санкт-Петербурге, на заводе Hyundai), указывают на то, что сейчас там собирают некомплектные машины (не хватает электронных компонентов).

Geely

В Беларуси ситуация с Geely имеет схожий почерк. По крайней мере, с одной моделью — Tugella — точно. Купеобразный кроссовер мы не нашли в свободной продаже ни в одном столичном автоцентре (Coolray, Atlas Pro купить можно). Как нам рассказали менеджеры, в настоящее время «Тугеллы» в салоны завод «БелДжи» не отгружает. Правда, заказы на модель принимаются. Но вот сколько времени продлится ожидание, никто сказать не может. «От месяца до двух. Но это не точно», — кратко прокомментировали в одном салоне марки.

И тут хотя бы какая-то конкретика. В случае же с Geometry С даже долгосрочных прогнозов давать никто не берется. «У столичных дилеров электрокар доступен исключительно для тест-драйва, заказы на него мы не принимаем. Почему? Ждать придется очень долго», — рассказали нам. Между тем китайские автомобили белорусской сборки серьезно прибавили в цене. Марка резко подняла цены в начале марта, и не раз.

Mazda

У одних пусто — у других густо! Приятная картина открылась нам в автосалоне Mazda: взору предстали сразу несколько популярных японских моделей, пусть и давно знакомых белорусской аудитории.

«Все модели в наличии, в июне ждем еще поставки. Проблем нет!» — приветствовал нас менеджер. И таки да. Можно смело приезжать и выбирать себе машину из пока еще доступных СХ-5, СХ-9 или Mazda6. Актуально для тех, кому нужен качественный автомобиль здесь и сейчас.

Jaguar Land Rover

В автоцентре Jaguar Land Rover рассказали, что новые экземпляры в настоящее время также не завозятся, но в то же время «к выбору доступен склад с более чем 30 премиальными автомобилями, как новыми, так и с пробегом, в том числе сертифицированными автомобилями Approved и полностью электрическими машинами».

Все материалы, необходимые для технического обслуживания, а также материалы с высокой оборачиваемостью доступны, как и ранее. Большинство востребованных компонентов всегда есть в наличии, их номенклатура и количество пересматриваются при изменении спроса.

— Конечно, мы столкнулись с дефицитом определенных деталей, однако нам удается найти решение каждого вопроса с поставкой в индивидуальном порядке. Наша команда отдела запасных частей и отдела сервиса на ежедневной основе проверяет и контролирует сроки поставки запасных частей, чтобы подготовиться к предстоящим визитам на сервис. С учетом более сложной логистики к этому процессу также подключен клиентский отдел, чтобы повлиять на ускорение сроков поставки либо поиска альтернативных вариантов решения вопроса, — заверили в «Атлант-М Британия».

Mercedes-Benz

В начале марта в дилерском центре Mercedes-Benz в продаже оставалось семь автомобилей, но к настоящему времени все они реализованы. Теперь в салоне можно приобрести только подержанные машины.

Помимо «Мерседесов» (в частности, C-Class, S-Class, GLE, ML, CLS, EQC, CLA и Vito), цены на которые в зависимости от модели, года выпуска, состояния и пробега варьируются в пределах от 18 800 до 190 000 евро, мы заметили также Renault Kaptur 2019 года за 17 750 евро и Audi A6 2017 года, предлагаемый за 28 000 евро.

Audi

Единственным дилером их премиум-сегмента (из тех, к которым мы заглянули), к кому продолжаются поставки, стал «Audi Центр Минск». Модельный ряд Audi в Беларуси является одним из самых больших в классе. Как отмечено на официальном сайте компании, сейчас со склада в Минске доступна ограниченная партия моделей Audi A4, Audi A5, Audi A6 и Audi Q5 Sportback.

— К настоящему моменту поставки идут стабильно. Но автомобили так же быстро раскупают. Люди понимают, что прогнозы на будущее туманны, выбора в премиальном сегменте практически не осталось. У Audi пятилетняя гарантия, самая длительная в Беларуси, ну и курс евро очень выгоден по сравнению даже с началом текущего года. Это обуславливает выбор потребителя в сторону нашего бренда, — пояснили в салоне.

Правда, громких премьер на ближайшее время для наших покупателей не намечается. А вот послепродажное обслуживание и ремонт, в том числе кузовной, как здесь заверили, продолжаются. Активно идет работа над расширением списка поставляемых запасных частей, а также действует программа лояльности для клиентов, предусматривающая скидки на все виды сервисных работ и запасные части.

Как будет развиваться ситуация с поставками машин и дальнейшим ценообразованием, до сих пор неизвестно. Вердикты автомобильных экспертов неутешительны: сейчас авторынок Беларуси находится на дне ежемесячных продаж.

Вероятнее всего, такое депрессивное состояние сохранится в течение II и III кварталов. При этом главным фактором снижения спроса является не вопрос наличия новых машин, а стагнация реальных доходов населения, рост процентных ставок по кредитам, изменение потребительских настроений, ну и, собственно, цен на автомобили.

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